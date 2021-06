1400 Einsätze mit Hubschrauber

Bis April gingen heuer bereits 450 Notrufe ein, am häufigsten wegen Schlaganfällen, Herzinfarkten und Verkehrsunfällen. Im Vorjahr flog das Team mehr als 1400 Einsätze, davon etwa zur Hälfte in Bayern.

"Christophorus Europa 3 ist einer der drei einsatzstärksten Notarzthubschrauber in Österreich. Insbesondere durch das hohe Einsatzaufkommen der Verlegungsflüge zwischen den Krankenhäusern kann an manchen Tagen die Flugzeit fünf Stunden und mehr betragen", sagt Oberarzt Peter Hatzl. Das Einsatzgebiet ist in einem Umkreis von 60 Kilometern innerhalb von 15 Minuten erreichbar. Besonders in der Sommerzeit herrscht Hochsaison. Die medizinische Ausrüstung deckt das gesamte Spektrum der Notfallversorgung ab und bietet den fliegenden Notärzten alles, was sie zur Versorgung von Verletzten oder Erkrankten benötigen.

Eine der im Hubschrauber aktiven Ärztinnen ist Claudia Feichtinger, sie hat schon mehr als 3.000 Einsätze geflogen. "Wenn ich einen Patienten genau ansehe, mit ihm spreche, den Puls fühle und den Blutdruck messe, kann ich die Lage bereits sehr gut einschätzen." Die Entscheidung, ob der Hubschrauber zum Einsatz kommt, erfolgt unter anderem nach Schwere der Verletzung. Der besondere Vorteil des Hubschraubers ist die Geschwindigkeit.