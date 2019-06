140 Jahre Musikverein: Das wird mit klangreichem Jubiläumsfest gefeiert

Der neue Volksschullehrer, der Gemeindesekretär und der Postmeister trommelten 1879 19 junge Musikbegeisterte zusammen und gründeten eine Musikkapelle in Burgkirchen. Drei Jahre später hatten sie den ersten, offiziellen Auftritt. Einen starken Auftritt haben am Wochenende ihre Nachfolger: Der Burgkirchner Musikverein feiert von 14. bis 16. Juni 140-Jahr-Jubiläum mit einem Musikfest mit Marschwertung.

Eröffnet wird das Festwochenende am Freitag mit einer Marschshow der Militärmusik Oberösterreich. Nach dem Festzug wird die Band "Viera Blech" im Festzelt ein Konzert spielen. Die Musiker aus Tirol sind durch ihren unverwechselbaren Stil bereits bekannt, die Polka "Von Freund zu Freund" ist nur eine ihrer vielen Eigenkompositionen.

Jugend musiziert

Am Samstag findet "Unsere Jugend musiziert" statt, eine Veranstaltung des Bezirksjugendreferates in Zusammenarbeit mit der Musikkapelle Burgkirchen. Zehn Jugendorchester aus dem Bezirk, also rund 300 Musiker, werden auf zwei Bühnen (Mehrzweckhalle und Festzelt) je zirka eine halbe Stunde konzertieren. Beginn ist um 13.30 Uhr. Die musikalische Präsentation der Jugendorchester vor einem großen Publikum, ist Ziel der Veranstaltung. Nach einem gemeinsamen Festakt macht die Brassband "bro7" Stimmung im Zelt. Das Repertoire der sieben Berufsmusiker reicht von böhmisch-mährischer Blasmusik bis hin zu aktuellen Hits.

Mit der Marschwertung, zu der 13 Kapellen antreten, geht es am Sonntagvormittag weiter. Die Gastgeber zeigen sich übrigens an ihrem Jubiläumswochenende in neuer Tracht.

Vorverkaufskarten für "Viera Blech": mk-burgkirchen.com, Raiba Burgkirchen, Weng, Mauerkirchen und bei allen Musikern.

Marschwertung - Zeitplan

Marschwertung am Sonntag, 16. Juni, in Burgkirchen:

Musikverein Harmonie Uttendorf (Stufe D), 9.15 Uhr

Marktmusik Mauerkirchen (D), 9.22 Uhr

Trachtenmusikkapelle Schneegattern (E), 9.29 Uhr

Musikkapelle Feldkirchen (D), 9.41 Uhr

Musikverein St. Johann (D), 9.48 Uhr

Trachtenmusikkapelle Weng (D), 9.55 Uhr

Musikkapelle Franking (D), 10.25 Uhr

Musikkapelle Geisberger-Gilgenberg - Schwand (D), 10.32 Uhr

Musikverein Roßbach (E), 10.39 Uhr

Musikverein Polling (E), 10.51 Uhr

Musikverein Höhnhart (E), 11.03 Uhr

1. Innviertler Trachtenkapelle Solinger (E), 11.15 Uhr

Musikverein Burgkirchen (E), 11.27 Uhr

