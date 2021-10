14-Jährige auf dem Schulweg von Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 45-jährige Deutsche lenkte ihr Auto aus Hochburg kommend in Fahrtrichtung Ach/Duttendorf. Auf Höhe der Bushaltestellen konnte sie im Gegenverkehrsbereich einen in der unbeleuchteten Haltestellenbucht angehaltenen Omnibus wahrnehmen. Als die Lenkerin mit ihrem Auto am Heck des Busses war, wollten die beiden Mädchen die Fahrbahn überqueren. Die Autolenkerin hatte keine Chance mehr die Schülerin in der völligen Dunkelheit rechtzeitig zu sehen, so steht es in der Polizeiaussendung.

Das Mädchen wurde vom Auto erfasst. Die 14-Jährige wurde mehrere Meter weit nach vorne auf die Fahrbahn geschleudert. Sie kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Autofahrerin und nachfolgende Verkehrsteilnehmer leisteten dem schwer verletzten Mädchen Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab. Ein aus Burghausen kommendes Rot Kreuz Team, samt Notarzt, versorgte die Schülerin und brachte sie ins Krankenhaus Altötting. Wegen der schweren inneren Verletzungen, wurde das Mädchen anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein überstellt. Ihre Freundin erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt.