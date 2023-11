1300 Schüler malen für den Fahnen-Adventkalender

Zum sechsten Mal findet die Aktion heuer statt. Schon seit Wochen arbeiten insgesamt rund 1300 Schüler aus Ried und den Umlandgemeinden voller Eifer und Kreativität an diesem Großprojekt. Auch die 2a-Klasse der Franziskusschule Ried (Foto) beteiligt sich an der Aktion. Aus den vielen Zeichnungen werden schließlich 24 Motive ausgewählt, die als Adventfahnen die Innenstadt schmücken werden. Von 30. November bis 23. Dezember wird täglich um 18 Uhr vor dem Rathaus eine der Fahnen feierlich gehisst. Einen Überblick über die Adventveranstaltungen in Ried gibt es unter www.ried.com

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper