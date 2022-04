13-Jährigen beim Ausparken angefahren - Frau meldete sich

Die 66-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Schärding kam am Montag in Begleitung ihrer Tochter zur Schärdinger Polizeiinspektion und gab an, das Auto gelenkt zu haben. Ihre Tochter habe aus den Medien von dem Unfall erfahren und ihre Mutter darauf angesprochen. Die OÖN haben über den Unfall berichtet.

Die Polizei leitete weitere Erhebungen zum Tathergang in die Wege.