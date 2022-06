1,24 Promille: Betrunkene Radfahrerin bei Sturz verletzt

Die 52-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis war am Sonntag um kurz vor 19 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Güterweg in der Gemeinde Reichersberg unterwegs. In einem Kurvenbereich stürzte die Frau auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei. Nach der notärztlichen Versorgung musste sie ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,24 Promille.