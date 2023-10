123 neue Feuerwehrkräfte für den Bezirk Ried

Zuvor hatten sie eine intensive Grundausbildung in der jeweils eigenen Feuerwehr absolviert. Besonders "heiß her" ging es vor allem am ersten Ausbildungstag. Es standen unter anderem Brandlöschübungen bei offenem Feuer auf dem Programm.

"Ob richtige Bedienung eines Handfeuerlöschers, ein Innenangriff, ein Löschangriff über eine Schiebeleiter, ein Verkehrsunfall oder gefährliche Stoffe und Gefahren an der Einsatzstelle – das Spektrum eines Feuerwehrmannes im Einsatz ist breit gefächert. Genau dazu bedarf es einer intensiven Ausbildung, damit im Ernstfall jeder Handgriff perfekt sitzt", sagt Norbert Paulusberger, Zuständiger für die Ausbildung der Feuerwehr des Bezirks Ried.

"Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für die zukünftigen Aufgaben in der eigenen Feuerwehr an alle neuen Feuerwehrkräfte", sagte Bezirks-Feuerwehrkommandant Jürgen Hell bei der feierlichen Abschlussfeier. Hell dankte auch dem Panzergrenadierbataillon 13 des Bundesheeres für die Bereitstellung des Areals und die Unterstützung. "Diese gelebte Zusammenarbeit und Kameradschaft ist einzigartig und verbindet", sagte Hell.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper