Über einen Großauftrag über insgesamt 120 Lang-Sattelanhänger in Leichtbauweise freut man sich bei der Schwarzmüller Gruppe mit Firmensitz in Freinberg. Die Fahrzeuge wurden von der Gartner KG aus Lambach geordert. "Das ist der größte Auftrag, den es europaweit in diesem Segment bisher gegeben hat", sagte Roland Hartwig, CEO der Schwarzmüller Gruppe, bei der Bekanntgabe der Bestellung. Das Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf rund vier Millionen Euro.