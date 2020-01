1142 Kinder lernten, wie sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen können

1142 Kinder aus dem Bezirk Braunau haben vergangenes Jahr an einem der ÖAMTC-Verkehrssicherheitsprogramme teilgenommen. Sie wurden über die Gefahren im Straßenverkehr aufgeklärt, ihnen wurde gezeigt, wie sie sich für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar machen, aber auch erklärt, wie lang der Bremsweg eines Autos ist.

Wenn sich Kinder und Jugendliche heutzutage im Straßenverkehr bewegen, seien sie mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert: E-Bikes, Fahrräder, Autos, Scooter oder Busse. "Wir setzen mit unseren Verkehrssicherheitsprogrammen bereits im Kindergartenalter an und führen die Kleinen auf spielerische Art und Weise an sicheres Verhalten im Straßenverkehr heran", sagt Petra Riener, Leiterin der ÖAMTC-Verkehrssicherheit in Oberösterreich. Aber nicht nur die kleinen, auch die großen Teilnehmer im Straßenverkehr sollen künftig geschult werden. Ab Februar werden in Kindergärten Infoabende abgehalten, zu denen Eltern und Großeltern sowie alle Interessierten eingeladen sind.

"Erwachsene sind Vorbilder für ihre Kinder, und diese Rolle nehmen sie auch im Straßenverkehr ein. Wir erarbeiten gemeinsam Tipps und Tricks, wie sie ihre Kinder auf dem Weg im Straßenverkehr am besten begleiten. Es werden außerdem unterschiedliche Themen zur Mobilität von Kindern behandelt, wie zum Beispiel Kindersicherung im Auto, der Weg zur Schule und auch rechtliche Aspekte", sagt Riener.