108 Spiele, 295 Tore und 17,5 Stunden Live-Fußball

108 Spiele, 17,5 Stunden Live-Fußball, fünf Altersklassen, 47 Mannschaften, hunderte Nachwuchsfußballer, 295 Tore, 60 Helferinnen und Helfer, drei Shootouts: Das sind die Zahlen der zweiten Auflage des PASO Future Cups, der am Wochenende vom SV Bögl Hohenzell veranstaltet wurde. Innerhalb weniger Stunden verwandelten die Organisatoren die große Turnhalle im Bundesschulzentrum in eine Bühne für den Nachwuchsfußball. Dort traten die jungen Fußballer zum sportlichen Kräftemessen an – lautstark angefeuert von Eltern und Großeltern. "Es saßen ganze Familien auf der Tribüne. Dieses Interesse freut uns sehr", sagt Roland Feichtinger, Schriftführer des SV Hohenzell.

Das Mehrnbacher U9-Team siegte im Finale 2:1 gegen die SPG Antiesental. Bild: SV Hohenzell

Zwischendurch war besagtes Interesse so groß, dass nicht nur die jungen Fußballer, sondern auch das Kantinenpersonal, das überwiegend aus engagierten Eltern der Nachwuchskicker bestand – ganz schön ins Schwitzen kam. "Das ging den ganzen Sonntagvormittag so. Erst am Nachmittag hat es sich auf einem hohen Niveau eingependelt", weiß Feichtinger. Die eine oder andere Schweißperle haben auch er und seine Kollegen vom Organisationsteam vergossen. Die meisten im Vorfeld des Turniers. "Nach zwei Jahren Pandemiepause hat es sich angefühlt wie beim ersten Mal, aber am Ende ist alles gut über die Bühne gegangen", freut sich der Funktionär. Zwar habe man die Altersklasse U11 nicht ganz voll bekommen, "dafür musste ich dem LASK absagen. Die Linzer wollten in den Klassen und U9 antreten, waren aber zu spät dran. Da waren die Teilnehmerlisten schon voll", so Feichtinger.

Linzer waren beim PASO Future Cup trotzdem präsent: Die ASKÖ Fußballschule Linz ging in der Altersklasse U8 mit gleich zwei (starken) Mannschaften an den Start. Beide trafen im Finale aufeinander. Am Ende jubelte die A- Mannschaft nach erfolgreichem Shootout (4:3) über den Sieg.

Eine Regelung, die erstmals beim PASO Future Cup angewendet wurde. Ähnlich wie beim Eishockey wurde – falls es im Finale nach der regulären Spielzeit unentschieden stand – der Sieger nicht im 7-Meter-Schießen, sondern per Shootout ermittelt. Dabei dribbelt ein Spieler vom Anstoßpunkt auf den Torhüter zu und versucht einen Treffer zu erzielen. Der Tormann darf seinen Strafraum nicht verlassen. Der ballführende Spieler darf während seines Versuchs weder stehenbleiben noch zurück in Richtung Mittellinie laufen. Nicht erlaubt sind außerdem ein Nachschuss oder das Spiel mit der Bande. Jeder Trainer nominiert drei Spieler seines Teams. Herrscht dann immer noch Gleichstand, kommt abwechselnd ein weiterer Spieler pro Mannschaft hinzu, bis ein Sieger feststeht. "Uns hat die Idee schon gefallen, als wir das erste Turnier 2019 analysiert haben. Darum haben wir es heuer umgesetzt und ich muss sagen, dass es gut angekommen ist. Für die Zuschauer ist es so noch spannender. Und für die Eltern extrem nervenaufreibend", weiß Feichtinger. Insgesamt drei der fünf Altersklassen wurden heuer per Shootout entschieden.

Um jeden Ball und jeden Zentimeter wurde gekämpft. Bild: SV Hohenzell

Obwohl das Feedback durchwegs positiv und Schwierigkeiten nur Randerscheinungen waren, wird das Organisationsteam des SV Hohenzell demnächst noch einmal zusammenkommen. Gemeinsam soll analysiert werden, was gut gelaufen und was verbesserungswürdig ist. Umgesetzt werden die Ergebnisse Ende November 2023: bei der dritten Auflage des PASO Future Cups.

Die Ergebnisse, Altersklasse U8: 1. ASKÖ Fußballschule Linz A, 2. ASKÖ Fußballschule Linz B, 3. SV HAI Schalchen, 4. SV Schildorn; U9: 1. Union Mehrnbach, 2. SPG Antiesental, 3. SV Weng, 4. Union Woodstock St. Martin B; U10: 1. SV Ried, 2. SC Marchtrenk, 3. USV Pattigham/Pramet, 4. Union Weibern; U11: 1. SV Bögl Hohenzell A, 2. SV Weng, 3. SV Eberschwang, 4. SV Bögl Hohenzell B; U14: 1. Union Gaspoltshofen, 2. SV Bögl Hohenzell, 3. Union Geretsberg, 4. Union Rottenbach.