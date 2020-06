10,7 Millionen Euro investiert

Dies soll auch helfen, die Wirtschaft in Corona-Zeiten wieder anzukurbeln. Größter Auftrag dabei ist die Vergabe der Erd- und Baumeisterarbeiten zum Hochwasserschutz im Bereich Neustift. Bund und Land OÖ übernehmen 97 Prozent der Kosten. Gerade durch diesen Auftrag konnten rund 40 Mitarbeiter vollbeschäftigt werden, welche aktuell in Kurzarbeit sind, so die Stadtgemeinde Schärding.

Weitere Aufträge betreffen die Lieferung von Maschinen, eines Presscontainers und Dienstleistungsaufträge im Statikbereich. Am Kreuzberg, im Kainzbauernweg und in der Vorstadt werden über den Sommer Schadstellen saniert. "Es ist mir besonders wichtig, dass jetzt sinnvolle Investitionen sofort getätigt werden. Wir müssen aber auch darauf achten, dass unser Budget nicht über Gebühr belastet wird", sagt Bürgermeister Franz Angerer. Aus Sicht des Standortes Schärding wesentlich sei die Öffnung der Grenzen.

