10.000 Euro für kranke Kinder "erlaufen"

Bild: Sportunion St. Florian am Inn

Den Lauf für kranke Kinder organisierten Sandra Glinsner und Uwe Punkenhofer mit ihrem Team. 100 Erwachsene und 50 Kinder beteiligten sich am Laufen, Walken und Spazierengehen auf der fünf bzw. acht Kilometer langen Strecke durch das Grüntal. Wer sich nicht sportlich betätigen wollte, konnte auch einfach nur spenden.

Auch Schärdings Bürgermeister Günter Streicher und seine Frau Doris nahmen am Sportevent für den guten Zweck teil. Für die Kinder waren eine große Hüpfburg und ein Hobby-Horsing-Parcours aufgebaut. Die Kinderfreunde St. Florian und Schärding boten Outdoorspiele und Kinderschminken an. Auch zwei Clowns betätigten sich sportlich und zauberten so den Teilnehmern ein Lächeln ins Gesicht.

Insgesamt wurden 10.000 Euro gesammelt und der Stiftung der Kinderklinik Passau gespendet. Diese unterstützt Kinder und Eltern dort, wo das öffentliche System Lücken hinterlässt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper