1000 SVR-Karten für Feuerwehren

Pro Feuerwehr können bis zu 20 Freikarten bestellt werden.

Die Anmeldung erfolgt über ein Datenblatt via Website des Landes-Feuerwehrverbandes, das Datenblatt ist bis spätestens 4. April an office@svried.at zu senden. In der Folge erhält die jeweilige Feuerwehr die Gutscheincodes für die Freikarten. "Mit dieser Aktion möchten wir den vielen Ehrenamtlichen im Land für ihren Einsatz danken", sagt Rainer Wöllinger, Geschäftsführer der SV Ried.