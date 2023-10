100 Jahre Innviertler Künstlergilde: Großes Fest zum Jubiläum

Der Termin für dieses Fest ist ein ganz besonderer, wie der Vorsitzende der Innviertler Künstlergilde (IKG), Klaus Zeugner, erklärt. Denn auf den Tag genau 100 Jahre nach der Gründung feiert die Innviertler Künstlergilde dieses Jubiläum mit einem großen Fest am Samstag, 11. November, ab 13.30 Uhr in der Landesmusikschule Ried. Bis zum Abend stehen verschiedenste Aktivitäten – Performance, Konzerte, Lesungen, Begegnungen – bei freiem Eintritt auf dem Programm.

"Unser Jubiläumsjahr findet mit diesem Fest seinen Höhepunkt und Abschluss. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, was wir in diesem Jahr schon alles geleistet haben", sagt Werner Bauböck, der weitgehend für die Konzeption des Jubiläumsjahres und der Festveranstaltung verantwortlich ist. Seit rund drei Jahren wird am Jubiläumsjahr "gebastelt". "27 Veranstaltungen, darunter 23 Ausstellungen mit bildender Kunst, haben wir organisiert. Das war sehr bildnerischlastig. Beim Fest sollen daher auch die anderen Sparten der Gilde eine Bühne erhalten", sagt Werner Bauböck.

Maskerade vor dem Festakt

Bereits vor dem Festakt (Beginn 14 Uhr) mit Ansprachen von Landeshauptmann Thomas Stelzer und Kulturamtsdirektorin Margot Nazzal findet ein erster künstlerischer Programmpunkt statt. Mitglieder der Gilde werden um 13.30 Uhr mit Masken einziehen, die sie in den vergangenen Wochen gestaltet haben. Den Festvortrag wird Bildhauer, Pädagoge, Uni-Professor und IKG-Mitglied Rolf Laven halten. Titel seines Vortrages: "Die Innviertler Künstlergilde in bewegten Zeiten".

Zwischen einzelnen Konzerten und Lesungen werden immer wieder Performance-Beiträge zu sehen sein. "Insgesamt ist es ein sehr engagiertes und buntes Programm", erklären die IKG-Vorsitzenden.

Informationen zum Fest und Programmpunkte auf: innviertler-kuenstlergilde.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Roman Kloibhofer Redaktion Innviertel Roman Kloibhofer