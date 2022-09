Auf 100 Jahre Geschichte blickt die Mittelschule Obernberg zurück: Gegründet als die erste "Bürgerschule" des Bezirkes nach dem Ersten Weltkrieg, erscheint nun ein 400 Seiten starkes Buch. "100 Jahre Hauptschule Obernberg – von der Bürgerschule zur Mittelschule" wird am Donnerstag, 29. September, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Obernberg präsentiert. Kurze geschichtliche Rückblenden in Form von Theatersequenzen oder Videoeinblendungen beleuchten den wechselvollen Gang durch die Zeiten.