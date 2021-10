100 Jahre Hauptschule Obernberg: Ausflug in die Stratosphäre

Nach mehr als einem Jahr Vorbereitung durch zwei Teams der Schule war es am vergangenen Donnerstag, 30. September, endlich soweit. Vollgepackt mit neuester Technik wurde ein acht Meter hoher Wetterballon Richtung Stratosphäre geschickt. In eine Zielhöhe von annähernd 40.000 Meter, in der damals auch Felix Baumgartner gestartet ist. Florian Weinberger, Schüler und Mitarbeiter dieses Projekts zu den Schwierigkeiten: „Für sich genommen ist die Einrichtung der einzelnen Geräte einfach. Was es schwer gemacht hat, war das Zusammenspiel der Geräte und sie gegen die enorme Kälte in dieser Höhe zu isolieren. Und auch eine entsprechende Akkuleistung anzubringen. Wir reden hier von 80 bis 100 Grad minus!“

Eine weitere Herausforderung war das Gewicht. „Insgesamt mussten wir unter 1600 Gramm bleiben, was bei den ganzen Geräten und den beiden Astronauten nicht leicht war“, so Florian Weinberger. Die „Astronauten“ mit an Bord sind Bär Olaf, der es zum Schulmaskottchen gebracht hat und der Elefant der OÖ. Versicherung. Begleitet wurde das Projekt durch den Start von kleineren Ballons am Schulgelände. Jeder Ballon hatte eine Karte mit dem Namen des Kindes und der Schuladresse.

Beim „Stratosphärenballon“ musste das 14-köpfige Projektteam lernen, dass Ausflüge ins All nicht ohne Risiko sind. Was das Team nicht bestimmen konnte, war der genaue Landeort. Der Wetterballon der Mittelschule Obernberg landete 300 Kilometer vom Startort in einem schwer zugänglichen Waldgebiet auf einem 40 Meter hohen Baum. Dank der genauen GPS-Tracker konnte das Team ihn bereits lokalisieren. Für die Bergung wird es wohl einen ausgebildeten Baumkletterer brauchen. Erst dann können die hoffentlich spektakulären Filmaufnahmen von oben gesichtet werden.