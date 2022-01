Als der Waldzeller Johann Rachbauer aus dem 2. Weltkrieg heimkehrte, wog er 45 Kilogramm. "Damals habe ich gehofft, dass ich wenigstens noch ein paar Jahre überleben würde", erinnert sich der heute 100-Jährige an diese schreckliche Zeit. Rückblende um mehr als 90 Jahre: Können Sie sich noch an ihre Kindheit erinnern? Ganz genau sogar. 1928 habe ich in Käfermühl (Riegerting) gewohnt und wir mussten nach Mehrnbach in die Schule gehen. Start war um 6.30 Uhr, gegen 16.30 Uhr war ich wieder daheim.