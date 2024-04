100+: Die Künstlergilde geht ins nächste Jahrhundert

Der Blick zurück auf das Jubiläumsjahr der Innviertler Künstlergilde (IKG, gegründet 1923) fällt zufrieden aus. "Selbst von der Kulturdirektion des Landes wurde attestiert, dass noch nie eine Künstlervereinigung ein derart umfassendes und dichtes Programm auf die Beine gestellt hat", heißt es nicht ohne Stolz aus dem Vorstand der IKG. Es gehe aber mit viel Elan in die Zukunft. So werde eine "Vernetzung der künstlerischen Sparten angestrebt", wie Vorsitzender Klaus Zeugner erklärt. So sollen künftig Ausstellungen mit Lesungen, szenischen Darstellungen oder Musikbeiträgen verbunden werden.

Archivarbeit steht ebenso an: Die Familie Inge und Gregor Fuchs aus Braunau hat deren umfangreiches Archiv – rund 8500 Bücher, 1300 Ordner und 100 Kunstwerke von Mitgliedern der IKG – der Gilde überlassen. Der Bestand wird heuer katalogisiert und aufbereitet.

In der Gilde, im Stadttorturm

Mit den Ausstellungen "Schwarz-Weiß" (Fotoprojekte der IKG; eröffnet gestern in der Gilde) und "Multiple" (Dickinger, Laven, Zenz; Stadttorturm Braunau, Eröffnung 5. April, 19 Uhr) wird das Ausstellungsjahr der IKG eröffnet. Details zu den Veranstaltungen: www.innviertler-kuenstlergilde.at

