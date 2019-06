10 Tipps für den Sommer im Innviertel

#01 Woodstock der Blasmusik

Aus aller Herren Länder strömen die Menschen von 27. bis 30. Juni zu Österreichs schrägstem Festival – dem Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis, das heuer bereits zum neunten Mal stattfindet. 60.000 Gäste sind im Vorjahr zu diesem Festival der Blasmusik gekommen. Rund 1300 Musiker werden an diesen vier Tagen auf sechs Bühnen auftreten.

#02 Der Millionenschuster

Die Spielgemeinschaft Mettmach steht heuer von Samstag, 22. Juni, bis Samstag, 20. Juli, auf der Theaterbühne. Gespielt wird das Lustspiel „Der Millionenschuster“ von Ludwig Thoma. Mehr als 50 Mitwirkende – Darsteller, Statisten und ein Ensemble der Marktmusikkapelle – sind an der Produktion beteiligt. Regie führt Raimund Stangl. Die Premiere des Stücks findet am Samstag, 22. Juni, um 20 Uhr, in der Mettmacher Festspielhalle statt.

#03 Otto Schenk

Otto Schenk, Meister des Erzählens, kommt am Mittwoch, 3. Juli, zu einem Leseabend nach Polling. Der österreichische Schauspieler, Kabarettist, Humorist, Regisseur, Autor, Intendant, ... zählt mit seinen 89 Jahren zu den Großen unseres Landes. Mit seinen besonderen Geschichten bringt er sein Publikum zum Lachen. VKK: Naturfabrik Polling, Raiba und Volksbank Altheim, Vereins-Obmann Kultur-in-Polling, T. Schmidt: 0676/6400200.

#04 Jazz-Tage

New-York-Flair bringen Chanda Rule und Gernot Bernroider wieder nach Mattighofen. Beim New-York-City-Musikmarathon können Jazz-Musiker etwas dazulernen und Zuhörer die abendlichen Konzerte und Sessions genießen. Donnerstag, 15., bis Sonntag, 18. August.

#05 Schlemmerfest Schärding

Am ersten Ferienwochenende verwandelt sich die Innenstadt in ein kulinarisches Schlaraffenland: Das Schärdinger Schlemmerfest von 5. bis 7. Juli – täglich ab 17 Uhr – präsentiert am Stadtplatz, in der Altstadt und im Schlosspark kulinarische Spezialitäten aus aller Welt. Für den Musikschutz sind 4,50 Euro zu bezahlen, wer sich Vorverkaufskarten sichert, kann alle drei Tage für nur 7 Euro genießen (erhältlich im Tourismusbüro Schärding unter 07712/4300). Kinder unter 14 Jahre sind frei.

#06 Amy, Rea und Co.

Rea Garvey, Amy Macdonald, Mark Forster und weitere Hochkaräter geben sich ab Juni die Klinke in der Inn-Salzach-Region in die Hand. Das Line-up des Raiffeisen Kultursommers ist auch heuer wieder grandios, hier ein Überblick: Die 90er Live, 15 Uhr, 22. Juni, Mühldorf am Inn (Rennbahngelände), Roland Kaiser, 25. Juli, 20 Uhr, Schlosspark Tüssling, Rea Garvey, 27. Juli, 19.30 Uhr, Schlosspark Tüssling, Mark Forster 28. Juli, 19.30 Uhr, Schlosspark Tüssling, Amy Macdonald, 9. August, 20 Uhr, Altötting (Kapellenplatz), EAV, 11. August, Altötting (Kapellenplatz). VVK: Braunau: Trafikplus Simböck + Trafikplus Graf + Trafikplus Bernbacher und unter

www.cofo.at.

#07 Innviertler Cup

Die Sommerpause können alle Fußballbegeisterten dank des Innviertler Fußballcups – die Traditionsveranstaltung gibt es seit 60 Jahren – überbrücken. Am Freitag, 14. Juni, findet um 19.30 Uhr in Antiesenhofen die Auslosung für das Turnier statt. Nach den Vorrunden wird das Finale am 3. August stattfinden. Wo es ausgetragen wird, wird unter den besten vier Mannschaften entschieden. Im Jubiläumsjahr wird auch der Nachwuchs mit einem eigenen Turnier (29. Juni) die Sieger ermitteln. Gespielt wird in den Bezirksstädten. Infos: www.innviertlercup.at

#08 Gloria

Dirigent André Gold hat das 300 Jahre alte „Gloria“ von Antonio Vivaldi und das gleichnamige zeitgenössische Werk von Karl Jenkins für das Konzert des „euregio oratorienchors“ am Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr in der Klosterkirche Raitenhaslach in Burghausen ausgewählt.

90 Sänger beidseits von Inn und Salzach bilden den Stamm des Chors. Solistinnen: Eva Schinwald (Sopran) und Silke Redhammer (Mezzosopran). VVK: inn-salzach-ticket.de

#09 Gas geben

Das Josko Laufmeeting in Andorf wird heuer am Samstag, 3. August, stattfinden. Dabei treffen jährlich die besten Athleten des Landes auf die starke internationale Konkurrenz. Bei freiem Eintritt können Besucher Speerwerferin Patricia Madl und Co. die Daumen drücken.

#10 ... um Leben und Tod

„Dantons Tod“ von Georg Büchner spielt in einer der düstersten Zeiten der Französischen Revolution, das Bauhoftheater Braunau führt das Stück hoffentlich bei warmem Open-Air-Wetter am Kirchenplatz unter freiem Himmel auf. Premiere ist am Freitag, 12. Juli, um 20 Uhr, am Kirchenplatz. Weitere Termine: 13., 18., 19., 20., 25., 26., 27. Juli, 1., 2., 3., 8., 9. und 10. August. VVK: Braunauer Kartenbüro (Linzerstraße).