1. Klasse Südwest: „Diese Liga ist heuer so eng – das ist wirklich brutal“

Der SV Weng (in Rot) musste sich zuletzt zwei Mal geschlagen geben – am Samstag dem ATSV Mattighofen.

Der SV Weng (1. Klasse Südwest) war eine der wenigen Innviertler Mannschaften, dessen Spiel – gegen den ATSV Mattighofen – nicht dem Regen zum Opfer fiel. Die Mannschaft von Trainer Kurt Aigner gab sich gegen den ATSV alle Mühe, am Ende musste sich Weng aber 1:2 geschlagen geben. Auch in der Woche zuvor kassierte man gegen Palting/Seeham nicht nur eine gelb-rote Karte, sondern auch eine knappe Niederlage. „Beide Partien waren ein Spiel auf Messers Schneide. Solche Partien haben wir im Herbst noch gewonnen, jetzt fehlen einfach die letzten fünf Prozent, die wir momentan nicht auf den Platz bringen“, sagt Johannes Meindl, Sportlicher Leiter des SV Weng.

Ungeachtet der beiden zuletzt erlittenen Niederlagen liegt die Mannschaft mit 30 Punkten aus 17 Spielen aktuell auf Tabellenplatz vier. Eine Platzierung, mit der Meindl und seine Kollegen vom Vorstand zu Saisonbeginn nicht unbedingt gerechnet hatten. „Es hat uns sicher in die Karten gespielt, dass wir so gut wie verletzungsfrei geblieben sind. Außerdem muss man sagen, dass die Mannschaft extrem gut arbeitet und die Trainingsbeteiligung wirklich hoch ist. Im Amateurfußball ist das nicht selbstverständlich“, freut sich Johannes Meindl.

Am Wochenende steht für den SV Weng das Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten, die TSU Handenberg, auf dem Programm. Trotz der Platzierung des Gegners kein Selbstläufer für den Sportlichen Leiter. „Im Gegenteil, denn in dieser Liga gibt es keine schwachen Mannschaften. Das sieht man auch daran, dass alle Mannschaften so eng beisammen liegen. Im Grunde kann jeder jeden schlagen – das ist wirklich brutal heuer. Darum kann man nur von Spiel zu Spiel schauen“, sagt Meindl, für den Spekulationen über einen möglichen Aufstieg in die Bezirksliga neun Runden vor Schluss viel zu früh sind. Aber wer weiß? Wenn Weng die fehlenden fünf Prozent wieder auf den Platz bringt, ist in dieser engen Liga einiges möglich.

Hamedinger hört auf

Nicht nur möglich sondern fix ist seit Montag, dass Josef Hamedinger mit Saisonende als Trainer der SPG Andorf/Sigharting (Landesliga West) aufhört. Vier Jahr lang hat der Münzkirchner die Andorfer betreut, nun sei es Zeit für eine Pause, Veränderung und neuen Input für die Mannschaft. Eine Entscheidung, die Johannes Ertl, Sportlicher Leiter der Andorfer, versteht, die aber schmerzt. „Er ist ein absoluter Fachmann, der fünf Mal pro Woche und mehr auf dem Platz steht. Mit ihm haben wir viele Erfolge gefeiert, waren immer in den Top-Drei und sogar Herbstmeister. Wenn wir wieder einen Trainer fänden, der annähernd so gut zu uns und unserem Verein passt, der über solche Fachkompetenz verfügt und der auch menschlich top ist, dann können wir nur froh sein“, sagt Ertl.

Aktuell werden Gespräche mit potentiellen Nachfolgern geführt – keine einfache Aufgabe. „Es ist ja nicht so, dass es gute Trainer für einen Traditionsverein wie uns wie Sand am Meer gibt. In den Ballungszentren tut man sich da deutlich leichter, da ist die Auswahl wesentlich größer. Bei uns ist es eher eine schwierige Angelegenheit. Aber gemeinsam werden wir mit Sicherheit eine gute Lösung finden“, ist sich der Sportliche Leiter sicher.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel Elisabeth Ertl