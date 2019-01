1,92 Promille: Alkolenker prallte mit Pkw gegen Baum

MOOSBACH. Die Kontrolle über sein Auto verlor ein 35-Jähriger in der Silvesternacht in Moosbach (Bezirk Braunau).

Der Ungar war gegen 4:45 Uhr auf der B 142 Richtung Ortszentrum Mauerkirchen unterwegs. In der Ortschaft Spraidt fuhr der 35-Jährige in einer starken Linkskurve geradeaus. Der Pkw kam rechts von der Fahrbahn ab, stieß ein Verkehrszeichen nieder und prallte frontal gegen einen Baum. Der Lenker wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Braunau gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

