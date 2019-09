1,1 Promille: Autofahrer überschlug sich und landete auf Bahngleisen

Kurz vor Mitternacht fuhr der Mann auf der Straße Richtung Rettenbrunn. In einer starken Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals über eine etwa fünf Meter abfallende Böschung und kam auf Bahngleisen zum Stillstand. Der 30-Jährige schaffte es, sich selbst aus dem beschädigten Pkw zu befreien und konnte Bewohnern, welche in der Nähe der Gleise wohnten, seinen Unfall schildern. Diese alarmierten sofort die Rettung und der verletzte Autofahrer wurde ins Krankenhaus in Ried gebracht.

Die Bahnstrecke musste wegen Aufräumarbeiten für zwei Stunden gesperrt werden. Ein Alkotest beim 30-Jährigen ergab 1,1 Promille.