007 erhält im Innviertel die Lizenz zum Schlafen: Hotel im Bond-Style

Zwei Brüder – einer Physiotherapeut, der andere im Außendienst – haben sich entschlossen, ein Hotel zu bauen. Weil das in ihrem Heimatbezirk Grieskirchen so gut funktionierte, bauen sie in Weng neben der Bundesstraße den zweiten "Schlafraum", wie ihre Unterkünfte heißen. Ab Sommer 2024 bietet es Platz für 70 Gäste und James Bond wird sie vom Zimmer bis zum Frühstück (dekorativ) begleiten. Willi Sickinger (45) erzählt über den Quereinstieg in die Hotelbranche und über Bruderglück.