Innovationen und Entwicklungen in der Pflege

30 Vorträge, 25 Workshops, 220 Aussteller: Die von den OÖNachrichten präsentierte Messe Integra von 8. bis 10. Juni in Wels ist für Pflegefachkräfte, aber auch für pflegende Angehörige und Interessierte die ideale Plattform, um die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Reha, Therapie, Pflege, Barrierefreiheit, Mobilität, Sport und Reisen zu erkunden. "Außerdem kann man sich mit anderen über diese Themen austauschen, um zu sehen, wie denn sie den Alltag meistern", sagt Messe-Geschäftsführer Robert Schneider.

VP-Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer ergänzt: "Gerade in den Bereichen Technologie und Digitalisierung gibt es im Pflegebereich noch viele Chancen, die man nutzen kann. Auf der Integra werden zahlreiche Neuerungen präsentiert, die den Alltag leichter machen können."

So werden neue Assistenzsysteme wie intelligente Pflegebetten mit Sensortechnik (die beispielsweise die Liegeposition erkennen und die Lagerung anpassen) gezeigt, die es Menschen ermöglichen, trotz hohem Pflegebedarf in der gewohnten Umgebung zu bleiben. Im Start-up-Bereich hingegen ist das Thema Mobilität der Schwerpunkt. Dort werden Hilfsmittel präsentiert, die die Bewegungsfreiheit zu erhalten helfen oder dazu beitragen, diese zurückzubekommen. "In dem Bereich werden zahlreiche Innovationen präsentiert, die die Lebensqualität von Patienten, aber auch von den Betreuern erhöhen", weiß Messeleiterin Petra Leingartner.

Neben den technischen Neuerungen und beispielsweise auch einem Rollstuhl- und Gehhilfenparcours, auf dem Besucher die Produkte kostenlos testen können, liegt ein weiterer Messeschwerpunkt auf der Fortbildung. Vorträge und Workshops über die verschiedensten Bereiche von Pflege und Therapie, aber beispielsweise auch darüber, wie man mit Humor Ängste nehmen kann, werden angeboten. "Das Angebot gilt für Pflegekräfte übrigens auch als Fortbildungsnachweis im Rahmen der Fortbildungspflicht", weiß Bildungsmanager David Burger.

Näheres zum umfangreichen Programm der Integra sowie die Ticket- und Workshop-Preise finden Sie auf www.messe-wels.at.