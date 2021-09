Initiative will schärfere Regeln für den Schulstart

In einem offenen Brief an die Landespolitik (LH Thomas Stelzer, LH-Stv. Christine Haberlander) sowie an Bildungsdirektor Alfred Klampfer fordern sie weitergehende Maßnahmen.

Demnach sollten an Schulen dreimal wöchentlich PCR-Tests (als Gurgel- oder Lutschertest) zur Anwendung kommen. Geplant ist derzeit ein PCR-Test, zwei Antigentests. Zudem fordert die Gruppe, die sich "Initiative Sichere Bildung" nennt, Luftreiniger und CO2-Messgeräte für die Klassenräume. Die Maskenpflicht, so eine weitere Forderung, sollte jedenfalls in der dreiwöchigen Sicherheitsphase für alle Kinder auch im Klassenraum gelten.

"Derzeit nicht impfbare Gruppe"

Dies sei insbesondere deswegen notwendig, weil Kinder unter zwölf Jahren bisher noch nicht geimpft werden können. Eine Zulassung einer Impfung auch für diese Altersgruppe komme wahrscheinlich heuer noch, schreibt die Initiative in ihrem offenen Brief. "Erst dann können sich wirklich alle selbst schützen. Bis dahin müssen wir alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um insbesondere Infektionen bei der noch nicht impfbaren Bevölkerungsgruppe zu unterbinden."