Infrastrukturpläne2027: Multimodale Wege ermöglichen

Der Fokus liege auf einer Planung über die verschiedenen Verkehrsträger und -modalitäten hinweg. "Infrastruktur ist kein Sprint, sondern ein Marathon, der viel Voraussicht benötigt", sagte Steinkellner. Allein in den Ausbau der Schienen-Infrastruktur investieren das Land und die ÖBB 725 Millionen Euro.

Konkret solle die Infrastruktur eine multimodale Nutzung ermöglichen, also zum Beispiel mit dem Rad zum Bahnhof, mit dem Zug an den Standort des Betriebs und vom dortigen Bahnhof per Bus zum Arbeitsort. So soll etwa das Mühlviertel durch die neue Stadtbahn, die sich derzeit in der Planungsphase befindet, besser mit Linz verbunden werden. Zahlreiche bestehende Bahnstrecken werden elektrifiziert, die Bahnhöfe saniert. Auch Privatbahnen wie die Lilo sollen ausgebaut werden. Radwege und Bushaltestellen sollen attraktiviert werden, zudem pocht Steinkellner weiter auf eine Fertigstellung der Linzer Osttangente.