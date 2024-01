Infoveranstaltung:Steuern und Ihr gutes Recht

Dann können Sie sich einen Teil der in den Vorjahren bezahlten Steuern vom Finanzamt wieder zurückholen. Wie das geht, was Sie sonst noch alles abschreiben können und worauf Sie dabei achten müssen, erfahren Sie bei der Infoveranstaltung "Achtung, Falle! Steuern und Ihr gutes Recht" von Arbeiterkammer OÖ und OÖN am Mittwoch, 24. Jänner, in Linz.

"Achtung, Falle! Steuern und Ihr gutes Recht", Mittwoch, 24. Jänner, im OÖN-Forum (Promenade 25, Linz), Beginn: 18 Uhr. Freier Eintritt, um Anmeldung wird gebeten – per Mail an achtung.falle@akooe.at.

