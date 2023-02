"Es gibt unendlich viele spannende Aufgaben zu lösen", sagt Anja Schwab über ihr Bachelorstudium Medizin- und Bioinformatik am Campus Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich. Das Ziel der 20-jährigen Freistädterin ist es, mit Informatik den Alltag der Menschen zu erleichtern und viele neue Technologien auszuprobieren. "Informatiker werden überall gebraucht", sagt sie.

Sie war an einem Forschungsprojekt beteiligt, das Zeit und Ressourcen von Ärzten sparen soll: "Ärzte sind momentan noch gezwungen, sehr viel Zeit mit Tätigkeiten zu verbringen, die eigentlich von Computern übernommen werden könnten." Mithilfe einer Programmierung wurden Patientendaten analysiert und geeignete Empfehlungen abgeleitet. Das System kann auch öffentlichen Gesundheitsorganisationen nützen.

Der Bereich Forschung interessiert die 20-Jährige, die in ihren Ferien zuletzt nach Kanada reiste, besonders. Ihr Pflichtpraktikum im letzten Semester würde sie gerne im Ausland absolvieren.

Tag der Technik

Schluss mit dem Virtuellen! Heuer findet der „Traumberuf Technik“ wieder in Präsenz statt. Von Montag, 27. Februar, bis 1. März können AHS-Schüler der sechsten und siebten Klassen am Campus Wels und Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich wieder in die Welt der technischen Berufe eintauchen und erhalten in Workshops detaillierte Infos zu Ausbildung und Studien an der FH und der Linzer Johannes Kepler Universität. Die OÖN unterstützen die Initiative der Kepler-Universität und der FH Oberösterreich, ebenso die Bildungsdirektion und die Wirtschaftskammer OÖ.

