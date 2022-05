Infoabend: Training und richtige Ernährung

Dieser Frage widmet sich Christian Putscher, Ernährungswissenschafter und Lifestyle-Coach, gemeinsam mit Roland Prinz, Inhaber des Fitnessstudios "Prinz Fitness" in den Promenadengalerien.

An zwei Terminen am 8. und 15. Juni, jeweils ab 18 Uhr, liefern die beiden Experten den Besuchern im OÖNachrichten-Forum (Promenade 25) in Linz in rund eineinhalb Stunden Antworten dazu, wie Trainings- und Ernährungskonzept aufeinander abgestimmt werden können. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.