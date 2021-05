"Auf einmal war der Radiowecker tot", bemerkte eine Paschinger Anrainerin am Mittwoch in der Nacht. Der Grund war ein Stromausfall, der rund 2500 Haushalte in Pasching betraf. Denn die Energie AG musste ein Trafohaus vom Netz nehmen. Es stand in unmittelbarer Nähe zu der Gewerbehalle an der Kreuzung Kürnbergstraße und Poststraße, die nach Mitternacht lichterloh brannte. Die Rauchsäule war noch bis zum Morgengrauen kilometerweit zu sehen.