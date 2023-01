Infektionszahlen sind weiter rückläufig

Die Infektionszahlen in Oberösterreich stützen diese Einschätzung des Mediziners: Lediglich 151 Neuinfektionen wurden gestern vom Krisenstab des Landes vermeldet. 4448 Menschen in Oberösterreich sind derzeit nachweislich mit dem Virus infiziert. In der Vorwoche waren es noch 4655 Menschen. Im Vergleich mit dem Höchststand an Infizierten am 19. März 2022 wird deutlich, dass das Virus derzeit auf dem Rückzug ist. Damals waren 66.219 Menschen in Oberösterreich nachweislich infiziert.

Auch in den Krankenhäusern werden vergleichsweise nur noch wenige Patienten, die mit dem Virus infiziert sind, behandelt. 144 liegen laut den Zahlen des Landes Oberösterreich auf einer Normalstation, neun werden auf der Intensivstation behandelt.

