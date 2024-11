"Inakzeptabel und erschütternd": Politische Reaktionen auf Mobbingvorwürfe in der Polizeispitze

Wie berichtet soll eine Spitzenbeamtin der Landespolizeidirektion von einem hochrangigen Polizeioffizier und engem Vertrauten von Landespolizeidirektor Andreas Pilsl mit Textnachrichten und in persönlichen Gesprächen gemobbt worden sein. Der Mann ist momentan nicht im Dienst. Er wurde mittlerweile in einer ersten Konsequenz nach Wels dienstzugeteilt. Die gesamte oberösterreichische Polizeispitze hüllt sich zu alldem in Schweigen. Versuche der OÖNachrichten, Polizeidirektor Pilsl telefonisch zu erreichen, blieben bisher unbeantwortet.

„Die Abklärung der in einer anonymen Eingabe erhobenen Vorwürfe durch das Bundesministerium für Inneres wird von der Landespolizeidirektion Oberösterreich voll unterstützt“, hieß es am Samstag in einem kurzen Statement aus dem Innenministerium (BMI). Derartige Vorwürfe würden jedenfalls „stets ernst genommen und überprüft werden“.

Befragungen in der Landespolizeidirektion

Etwa 15 Mitarbeiter des Polizeidirektion wurden unter Wahrheitspflicht zu den Anschuldigungen befragt. „Nach Ende dieser Befragungen gibt es einen Bericht“, sagt ein Sprecher des Innenministeriums.



Auch politisch sind die Untersuchungen innerhalb der oberösterreichischen Polizei ein Thema. „Wir gehen davon aus, dass das Innenministerium diese Anschuldigungen lückenlos aufklären wird. Wir kennen den Fall nur aus den Medien. Aber wir treten grundsätzlich gegen Mobbing in allen Formen ein“, sagt VP-Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger den OÖNachrichten.

"Sicheres Arbeitsumfeld gewährleisten"

„Die Vorwürfe von Mobbing am Arbeitsplatz verdienen die höchste Aufmerksamkeit der Landespolizeidirektion. Ich erwarte mir notwendige Konsequenzen, um ein sicheres Arbeitsumfeld für die Betroffene zu gewährleisten“, sagt SP-Klubvorsitzende und Sprecherin für Sicherheit, Sabine Engleitner-Neu.

Auch die Grünen fordern Konsequenzen: „Diese Vorwürfe sind inakzeptabel und erschütternd. Mobbing und sexuelle Belästigung haben keinen Platz in unseren Institutionen“, sagt Sicherheitssprecherin Anne-Sophie Bauer. Nachsatz: „Ich fordere eine strikte Anwendung aller disziplinarischen Maßnahmen.“

Autor Philipp Hirsch Stv. Leiter Regionalressort Philipp Hirsch

