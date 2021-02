Eine davon ist das Projekt Familienbande, mit dem sich Kathi und Annemarie Schraml aus Zwettl an der Rodl um den Landesfamilienpreis bewerben. Beide haben Kinder im selben Alter (fünf und sieben) und gemeinsam planen sie einmal im Monat Abenteuer für Eltern und Kinder bis zehn Jahre. "Die Familienbande gibt es seit drei Jahren und wir schon viel unternommen", sagt Kathi Schraml, die hauptberuflich Schauspielerin am Theater des Kindes ist. Die Liste reicht von der Schnitzeljagd bis zur Übernachtung im Wald, von der Alpakawanderung und der Zirkusaufführung bis zum "wilden Kochen". Die Teilnahme ist kostenlos. Das Programm wird zwar nur im Ort ausgeschrieben, "es sind aber schon Familien extra aus Linz gekommen", sagt Schraml. "Die Warteliste ist auf jeden Fall immer ziemlich lang." (had)

Felix Familia 2021: Heuer richtet sich die Ausschreibung an Einzelpersonen, Vereine, Schulen oder Pfarren. Projekte können bis 2. April online unter www.familienkarte.at eingereicht werden.