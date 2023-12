In zehn Sekunden vom besinnlichen Weihnachtsfest zum Vollbrand

"Alle Jahre wieder..." rückt in der Weihnachtszeit nicht nur das Christkind sondern auch die Feuerwehr aus. Im Fall eines drohenden Christbaumbrandes habe laut Günther Schwabegger die Präventionsarbeit bereits gewirkt. Zu wenig Bewusstsein herrscht für den Pressesprecher der Brandverhütungsstelle Oberösterreich (BVS) hingegen für die Gefahr, die von Kerzen jedweder Art und Form ausgehen. "Rund 100 derartige Brände werden pro Jahr verzeichnet und an dieser Statistik ändert sich leider nichts", sagt Schwabegger.

Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen

Die Brände, ausgelöst durch Tee- und Gedenklichter sowie Adventkranzkerzen haben gerade Hochsaison, entstehen die Hälfte der jährlichen Anzahl in den Wochen rund um Weihnachten. Um die Entstehung des Feuers zu vermeiden, gilt es Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen zu lassen, den Abstand zu anderen brennbaren Gegenstände groß genug zu wählen und mit Tieren beziehungsweise Kindern im Haus einen besonders sorgsamen Umgang vorzuleben. Werden die Flammen frühzeitig erkannt und Löschutensilien, wie etwa ein Krug Wasser, stehen "halbwegs griffbereit", gehen die Brände von Adventkränzen meist glimpflich aus.

Anders sieht es hingegen aus, wenn der Christbaum Feuer fängt. "Wenn Löschmittel nicht bereit stehen, bist du chancenlos. In nur zehn Sekunden kann sich der Baum in Vollbrand befinden", sagt Schwabegger bei einer Live-Demonstration im BVS am Dienstag. Im derartigen Fall gilt es schnellstmöglich den Raum zu verlassen, Fenster und Türen zu schließen und die Feuerwehr zu alarmieren.

LED als sichere Alternative

Als sichere Alternative zur Kerze führt Schwabegger die LED-Lichterkette an. "Wenn die Qualität stimmt, droht bei der LED-Lichterkette defacto keine Brandgefahr. Sie wird nicht zu heiß und hat keine hohen Spannungen", sagt der BVS-Pressesprecher.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber