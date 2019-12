"In zehn Sekunden kann der Baum in Vollbrand stehen"

Ein Adventgesteck, ein Kerzenarrangement oder gar der Christbaum: So festlich und feierlich diese Dekorationen auch sein mögen, können sie auch "brandgefährlich" sein. "Ein zwei Wochen alter Christbaum brennt in fünf bis zehn Sekunden lichterloh", sagte gestern Günther Schwabegger, Geschäftsführer der Brandverhütungsstelle OÖ. Pro Jahr würden landesweit rund 200 Brände durch offenes Licht wie Kerzen, Friedenslichter, Adventkranz- und Christbaumkerzen ausgelöst. "Alleine 60 Prozent aller durch Kerzen ausgelösten Brände entstehen in der Advent- und Winterzeit, also zwischen November und Jänner."

Die Hauptgründe dafür seien mangelnde Vorsicht und Leichtsinn: Unbeaufsichtigtes Brennenlassen von Kerzen, geringe Sicherheitsabstände der Kerzen zu brennbaren Materialien sowie das Unterschätzen der Brandgefahr. Zum einen entzünden sich trockenes Reisig oder Äste eines Christbaumes rasch, zum anderen werde etwa auch die Gefahr von Spritzkerzen, die beim Abbrennen eine Temperatur von 1200 Grad entwickeln, unterschätzt: "Ein glühender Funke reicht aus, um Geschenkspapier, trockene Äste oder auch Dekorationsmaterial aus Stroh zu entzünden", sagte Schwabegger.

Auch Kinder und Haustiere sollten keineswegs mit brennenden Kerzen alleine gelassen werden. Eine weitere Voraussetzung für eine sichere Weihnachtszeit sei, dass der Baum gut in dem Christbaumständer verankert ist. "Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann den Baum mit einer Angelschnur oben an der Decke befestigen." Zudem sollten keine brennbaren Unterlagen (Papier, Leintuch) verwendet werden.

Weitere Sicherheitstipps:

Baum: Damit der Christbaum solange wie möglich frisch bleibt, bis zum 24. Dezember im Freien lagern und dabei das abgeschnittene Ende ins Wasser stellen. Beim Aufstellen darauf achten, dass der Baum nicht in Zugluft einer Tür oder eines Fensters steht. Sicherheitsabstand zu Vorhängen und Möbel einhalten.

Christbaumkerzen: Mit einem Abstand von rund 20 Zentimetern zu brennbaren Materialien (Vorhänge, Christbaumschmuck, Zweige) auf den Ästen anbringen und auf eine Stabilität der Kerzen achten. Um ein Feuerfangen von Kleidung etc. zu vermeiden, Kerzen nur von oben nach unten anzünden und von unten nach oben ablöschen und ab dem Dreikönigstag nicht mehr anzünden. Eine sichere Alternative sind LED-Lichterketten.

Löschen: Für den Ernstfall einen Feuerlöscher oder einen Kübel Wasser bereitstellen. In der Regel ist laut Schwabegger das Löschen eines trockenen, brennenden Christbaums nur binnen 30 Sekunden möglich. "Ansonsten sofort die Feuerwehr anrufen, Fenster und Türen schließen und sich in Sicherheit bringen."

Artikel von Gerhild Niedoba Redakteurin Land und Leute g.niedoba@nachrichten.at