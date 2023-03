In Wels wird’s trachtig

Volksfest-Spaß am Messegelände in Wels

In Wels sind nicht Blumen oder Vögel die Frühlingsboten, sondern das Volksfest: Von 31. März bis 2. April begrüßen Messe Wels und OÖNachrichten wieder Tausende Besucher auf dem Messegelände – selbstverständlich mit zahlreichen Fahrgeschäften und Festtrubel.

Startschuss ist aber wie immer schon ein Tag davor: Am Donnerstag, 30. März, findet die Probebeleuchtung inklusive Festbieranstich statt. Dazu gibt’s ab 19.15 Uhr eine Einlage der "Pramtaler Plattlermädls", bevor ab 20 Uhr die "PartyHirschen" im Festzelt "Zum Ludwig" spielen. Am Freitag ab 19.30 spielt die Band "Zwirn" auf, am Samstag "Wildbach". Am Sonntag ab 11.30 Uhr "Die jungen Waldensteiner".

Am ersten "richtigen" Volksfest-Tag, am Freitag, gehört das Messegelände ab 13 Uhr den Familien – beim Familiennachmittag gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt bei den Fahrgeschäften.

Das Weindorf, zahlreiche Bands und zusätzlich die "Happy Easter Party" am Samstag mit einem Geschenk für die ersten 100 Besucher sind weitere Höhepunkte. Genießer kommen am Sonntag ab 15 Uhr beim "Kulinarischen Weinnachmittag" auf ihre Kosten.

Verbinden lässt sich ein Volksfest-Besuch mit den beiden Messen, die zeitgleich in Wels stattfinden: Die "Urlaub und Ausflug" bietet Tipps für das Reisen in Österreich, bei "Blühendes Österreich" präsentieren die Aussteller die Gartentrends für das Jahr 2023.

Platzreservierung im Festzelt "Zum Ludwig": office@zumludwig.at

