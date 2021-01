In Wels brannte es in der Sylvesternacht zeitgleich vier Mal - Haus evakuiert

Die Serie begann kurz vor 19 Uhr. Polizisten hatten gerade einen Einsatz in der Eibenstraße beendet. Während sie zu ihrem geparkten Funkstreifenwagen gingen, bemerkten sie, dass ein Altpapiercontainer vor dem Eingang zum Haus Eibenstraße 72 in Vollbrand stand. Einer der Polizisten nahm den Feuerlöscher, den ein Hausbewohner gebracht hatte, und bekämpfte damit den Brand.

Der Papiercontainer konnte mit dem Pulverlöscher rasch gelöscht werden.

Erst vergangenen Mittwoch wurden im Stadtteil Vogelweide zwei Brände gelegt. Bild: Matthias Lauber

Nachdem der Brand aus war, wurden die Polizisten über Funk alarmiert, dass es in der Eibenstraße 19 ebenfalls brennen würde. Die Beamten rannten sofort hin. Die Feuerwehr Wels war dort bereits im Einsatz, um eine brennende Müllinsel zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf die Fassade eines Gebäudes, wurden die Bewohner von der Feuerwehr noch vor Eintreffen der Polizei evakuiert. Auch in der Eibenstraße 30 brannte eine Müllinsel. Nahezu zeitgleich zu den beiden Bränden in der Eibenstraße brannte ebenfalls ein Müllcontainer in der Lärchenstraße 36. Die Polizei ermittelt.

Klar dürfte hingegen die Ursache für einen Brand kurz nach Mitternacht in Wels-Pernau sein. Ein Adventkranz hatte Feuer gefangen. Der Brand konnte von den Anwohnern im Wohngebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich mittels Wärmebildkamera. Das Gebäude wurde entraucht und an die Besitzer übergeben.

In Wels hatte Unbekannte erst am vergangenen Mittwoch zwei Brände in einem Haus in der Vogelweide gelegt.

