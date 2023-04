In Traueranzeigen recherchiert und an Begräbnistagen in Häuser eingebrochen

Einbrecher schlug an Begräbnistagen zu

Einem besonders perfiden Serien-Einbrecher haben die Kriminalisten des Bezirkspolizeikommandos Ried und des Landeskriminalamtes Oberösterreich das Handwerk legen. Der Deutsche soll 64 Einbrüche verübt haben. Seit 2015 trieb er in den Bezirken Ried, Braunau und Schärding sein Unwesen.

Der Täter dürfte eine Sammelleidenschaft für antike Wertsachen haben: Messer, Dolche, diverse Artikel aus beiden Weltkriegen (Uniformen, Abzeichen etc.), Gold- und Silberschmuck, Goldmünzen, sogar Zahnersätzen mit Goldfüllungen, auch Schusswaffen wurden in seiner Wohnung in Rottalmünster bei einer Hausdurchsuchung entdeckt.

Die Tatorte wählte er anhand online geschalteter Traueranzeigen aus, ob es bei den Verstorbenen noch Hinterbliebene gibt, die weiter im Haus wohnen. Je nach Gelegenheit brach er noch während der Bestattungsfeier bzw. bis zu drei Monate später dort ein. Der Mann befindet sich in Ried in Untersuchungshaft.

