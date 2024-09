In Steyrling hat am Montag die Erde leicht gebebt

Um 20.55 Uhr hat am Montag in Steyrling in der Gemeinde Klaus die Erde gebebt. Das Epizentrum liegt in einem Wald in der Ortschaft Steyrling in nur vier Kilometern Tiefe – es ist also in unmittelbarer Nähe auch spürbar. Anwohner berichten von einem Zittern und einem schwachen Schaukeln des Gebäudes.

Laut Erdbebendienst der GeoSphere Austria erreichte das Beben eine Stärke von 2,1 nach der Richterskala. Das ist nicht ungewöhnlich: Derart schwache Erdbeben kommen nicht nur in Österreich immer wieder vor, in Europa bebt die Erde in dieser Stärke mehrmals am Tag.

