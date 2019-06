In Steyr ging das Stadtfest fulminant zu Ende, in Linz warten schon die Ritter

Fulminant ging gestern das von den OÖNachrichten präsentierte Steyrer Stadtfest zu Ende. Beim Steyrer Stadtlauf zeigte sich Österreichs schnellster Langstreckenläufer, der Steyrer Valentin Pfeil, trotz Hitze in Top-Form. Er wurde hinter dem Kenianer Geoffrey-Githuku Chege mit nur zwei Sekunden Rückstand Zweiter.

Zuvor hatten die Steyrer und ihre Gäste zwei Nächte lang ausgiebig gefeiert. „Wir 4“, die ehemalige Begleitband der Austria-3-Musketiere Ambros, Fendrich und Danzer, ließ altbekannte Ohrwürmer erklingen. Hunderte Fans sangen lauthals mit, bei „Für immer jung“ ebenso wie bei „I am from Austria“. Auch die Hochgeschwindigkeits-Folkband Paddy Murphy spielte groß auf.

Höhepunkt am Samstag war das Feuerwerk, das den Steyrer Nachthimmel krachend bunt einfärbte. Die Jugend feierte beim Grünlandfest im Schlosspark. Für Kulturamtsleiter Augustin Zineder war das diesjährige Stadtfest das letzte in seiner Funktion als Cheforganisator. Das Stadtfest 2020 will er als Besucher genießen – falls er sich nicht gerade auf Reisen befindet.

Die von den OÖNachrichten präsentierten Sommerfeste setzen sich kommendes Wochenende nahtlos fort. Am Freitag, 5. Juli, laden die Geschäfte und Lokale der Linzer Herrenstraße von 12 bis 22 Uhr zum beliebten Sommerfest, tags darauf ist die Linzer Altstadt fest in der Hand der Ritter und ihrer Fans, wenn der Familienbund zum 14. Familienbund-Ritterfest lädt. Der Familienbund-Obmann und Linzer Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) freut sich schon darauf, „wenn das Programm wie in den vergangenen Jahren die Augen der Kinder, aber auch die der Erwachsenen zum Strahlen bringt.“

In Linz findet am Samstag das Familienbund-Ritterfest statt. Bild: Weihbold

Eines der Highlights ist ein Ritterturnier am Hauptplatz. Auf dem Schlossgelände, dem Hauptplatz und in der Altstadt werden nicht nur Stelzengeher, Akrobaten, Tänzer, Jongleure oder Musiker ihr Können zeigen, die Besucher sind auch eingeladen, mitzumachen.

Flotte 90-Jährige

Ein Stadtfest gab es am Samstag auch in Mattighofen (Bezirk Braunau) zu feiern. Highlight war die österreichische Staatsmeisterschaft im Seifenkistenrennen. In der Fun-Klasse waren auch fünf Senioren am Start. Älteste im Bunde war Margaretha Kreiseder mit 91 Jahren, dicht gefolgt von der 90-jährigen Auguste Kreil.

Auguste Kreil (90) beim Seifenkistenrennen in Mattighofen Bild: Fesl