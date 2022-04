Einer von ihnen ist Gottfried Staufer aus Attnang-Puchheim, der ab kommender Woche das ukrainische Rote Kreuz in Ushgorod unterstützt. Der erfahrene Helfer wird für etwa vier Wochen an der Dienststelle in Ushgorod im Einsatz sein und dort u.a. die Hilfe für die Geflüchteten im Grenzgebiet koordinieren sowie das Ukrainische Rote Kreuz bei seinem humanitären Auftrag unterstützen. "Das Gebiet an der Grenze zu Ungarn und der Slowakei wird derzeit als Schaltstelle verwendet, über den die Abwicklung humanitärer Hilfe und die Versorgung bedürftiger Menschen läuft", sagt der 60-Jährige. "In so einer Situation muss man sich engagieren und Menschen helfen", sagt er.