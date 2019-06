In Scharten dreht sich alles um die Kirsche

Ein Ausflug in die Naturparkregion Obst-Hügel-Land zahlt sich zu jeder Jahreszeit aus, besonders aber zur Erntezeit. Morgen, Sonntag laden die Schartner Obstlandwirte zu ihrem traditionellen Kirschenfest auf den Firlingerhof (Rexham 27), wo der Saisonstart gefeiert wird und die knackige, süße Frucht ihren großen Auftritt hat. Die OÖNachrichten sind als Medienpartner dabei.

Die Schartner Landwirtsfamilien Hubmer, Roithmeier, Steiner und Wiesmayr werden die Besucher ab 10 Uhr mit erntefrischen Kirschen und vielen Köstlichkeiten rund um die süßen Früchte verwöhnen. Die Vielfalt an Veredelungsprodukten ist groß: Genießen können die Gäste unter anderem Kirscheneis, Kirschen-Cider, Liköre oder eine Kirschen-Erdbeer-Bowle. Marmeladen, Chutneys, Säfte und Schnäpse runden das Angebot ab. Für den "großen Hunger" gibt es Hendl, Steckerlfisch und Nudelpfandl.

Die jüngsten Besucher können sich schminken lassen, auf der Hüpfburg austoben und die Tiere im Streichelzoo besuchen.

Neben einem musikalischen Unterhaltungsprogramm kommt auch die Information nicht zu kurz, es gibt Führungen durch die Kirschenkulturen, bei denen man alles über den Anbau erfährt.

In der süßen Frucht stecken wertvolle Inhaltsstoffe. Kirschen sind reich an Beta-Carotin, Vitamin C und Kalium. Sie stärken das Immunsystem, das Kalium fördert Herz und Kreislauf. Kirschen enthalten durch ihren hohen Wasseranteil von rund 80 Prozent gerade einmal 60 Kilokalorien pro 100 Gramm, sie sind also ideal für gesundheitsbewusste Naschkatzen.

Horst Hubmer, Hausherr am Firlingerhof, rechnet für heuer mit "einer guten Durchschnittsernte". Reif sind in Scharten aber nicht nur die Kirschen, sondern auch bereits zwei Frühsorten bei den Marillen. "Auch die werden wir dabei haben sowie Erdbeeren", sagt Landwirtin Martina Steiner.

In den vergangenen Tagen lief der Ab-Hof-Verkauf bei den Schartner Obstbauern bereits sehr gut. "Die Konsumenten schätzen die Qualität und Regionalität", betont Landwirt Rudolf Wiesmayr.

