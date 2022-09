In Ried wird fünf Tage lang beim Innviertler Oktoberfest gefeiert

"Die Stimmung ist ausgezeichnet, und auch die Buchungen im Festzelt laufen extrem gut", sagt Patrick Stützner, Festwirt beim großen, von den OÖN präsentierten Innviertler Oktoberfest in Ried, das heute in einer Woche eröffnet wird. Von Mittwoch, 14. September, bis Sonntag, 18. September, wird auf dem Messegelände gefeiert.

1700 Gäste haben im Festzelt Platz, für Freitag und Samstag sind nur noch Restplätze zu reservieren. "Rund ein Drittel der Tische ist nicht vorab reservierbar. Wer bald kommt, hat also an allen Tagen ausgezeichnete Chancen auf einen Tisch. Es ist generell spürbar, dass die Leute große Lust aufs Feiern haben", sagt Stützner.

Am Messegelände laufen bereits die ersten Aufbauarbeiten, insgesamt kommen 91 Aussteller ins Innviertel. "Das Interesse der Aussteller ist sehr groß. Wir hatten insgesamt mehr als 100 Anfragen, es gibt also sogar eine Warteliste", sagt Projektleiter Philipp Murauer. "Unsere Gäste können sich auf Top-Stimmung, Geselligkeit und eine bisher noch nie dagewesene kulinarische Vielfalt, auch mit vegetarischen und veganen Speisen freuen", sagt Rieds Messedirektor Helmut Slezak und fügt hinzu: "Das Volksfest vergangene Woche in Wels wurde sehr gut angenommen. Das ist ein gewisser Gradmesser für das Oktoberfest in Ried."

Der Eintritt ist an allen fünf Tagen frei. Los geht es am Mittwoch mit dem Kindernachmittag, mit Vergünstigungen bis zu 50 Prozent. Im Vergnügungspark werden mehr als 20 Fahrgeschäfte für Groß und Klein angeboten.

Der Vergnügungspark hat von Mittwoch bis Freitag ab 15 Uhr geöffnet, Samstag geht es um 13 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr los. Mittwoch und Sonntag gibt es ein OÖN-Kinderschminken. OÖNcard-Gutscheine finden Sie am 8. 9. in Ihren OÖNachrichten (in den Lokalteilen Wels, Salzkammergut und Innviertel). Diese erhalten Sie mit Ihrer OÖNcard ab 10. 9. (solange der Vorrat reicht) auch in den OÖN-Geschäftsstellen Linz und Ried.