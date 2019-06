In Probezeit: Mit 118 km/h durch 30er-Zone gerast

Am Donnerstagabend führte eine Außendienststreife in Leonding mobile Verkehrsüberwachungen durch. Gegen 20:25 Uhr gab unmittelbar vor dem Streifenwagen ein offensichtlich getunter Pkw ordentlich Gas: Die Polizisten nahmen sofort die Nachfahrt auf und konnten den 20-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus Linz in der dortigen 30er-Zone mit 118 km/h messen. Der Führerschein wurde abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.