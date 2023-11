In Oberösterreich wird es nächste Woche nass und stürmisch

Den Regenschirm sollte man in dieser Woche – wie hier am Attersee – jederzeit griffbereit haben.

Nachdem sich am Sonntag in Oberösterreich nach einem sehr durchwachsenen Samstag zumindest zeitweise die Sonne zeigte, wird es nächste Woche wieder unfreundlich.

Mild mit einigen Sonnenfenstern, windig und feucht: So lässt sich das Wetter in Oberösterreich für die kommenden Tage kurz zusammenfassen. "Wir befinden uns auf der milden Seite einer Westströmung, die feuchte Luft vom Atlantik mit vielen Wolken herbringt", sagt Meteorologe Josef Haslhofer von der GeoSphere Austria.

Die Woche startet am Montag mit trübem Wetter, zeitweise wird es regnen. "Der Regen macht am Nachmittag längere Pausen. Es wird wärmer als am Sonntag mit Temperaturen von acht bis 13 Grad tagsüber", sagt Haslhofer im Gespräch mit den OÖNachrichten und fügt hinzu: "In der Nacht auf Dienstag bleibt es bedeckt, es wird auch nicht so stark abkühlen. Der Tag startet mit sechs bis zehn Grad, die Temperaturen steigen dann bei Windspitzen bis zu 40 km/h während des Tages auf neun bis 14 Grad."

Am Nachmittag sind erneut Regenschauer zu erwarten, voraussichtlich wird am meisten Niederschlag im südlichen Bergland fallen. Die Schneefallgrenze, die in der Nacht auf Montag noch bei rund 1200 Metern lag, steigt vorübergehend auf bis zu 2600 Meter.

Wind nimmt Fahrt auf

Auch am Mittwoch bleibt es windig – Böen von mehr als 50 km/sind möglich – und sehr wechselhaft. Eine Kombination aus Wolken, etwas Regen und wenig Sonne mit Temperaturen bis zu 11 Grad ist zu erwarten.

"Den wenigsten Niederschlag wird es voraussichtlich am Donnerstag geben. Auch der Wind wird etwas schwächer", sagt Haslhofer. Allerdings dürfte der Donnerstag die "Ruhe vor dem Sturm" werden. "Am Freitag erwarten wir in Oberösterreich Windspitzen in den Niederungen von bis zu 80 km/h. Es wird also stürmisch und es beginnt abzukühlen. Es kann wieder auf rund 1000 Meter herunterschneien. Die Temperaturen liegen zwischen einem und acht Grad", sagt der Wetterexperte.

November wie der April

Ähnliche Tageshöchstwerte seien dann am kommenden Wochenende zu erwarten. "Vom Wetter her ist im Monat November generell alles möglich, ganz ähnlich wie im April", sagt Meteorologe Haslhofer.

