In Oberösterreich wird es ab morgen eine Woche lang "sehr ungemütlich"

Die Achterbahnfahrt geht weiter. Nach den intensiven Schneefällen der vergangenen Woche durfte sich Oberösterreich drei Tage lang am Rand eines Hochdruckgebietes sonnen. Zumindest dort, wo der Nebel nicht seinen kalten Teppich über die Niederungen ausbreitete. Heute wird er das noch einmal tun, durch den aufkommenden Westwind, der Spitzen bis zu 50km/h erreicht, gibt es aber deutlich mehr Chancen, noch einmal in den Genuss von Sonnenstrahlen zu kommen. Ab morgen ist es damit vorläufig vorbei.

"Wir rutschen aus dem Hochdruckgebiet zurück in eine unbeständige Nordwestströmung. Es geht nass und windig weiter", sagt ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms. In der Nacht auf Freitag breiten sich Regen und Schneefall (Grenze zwischen 600 und 800 Metern Seehöhe) aus, stürmischer Westwind macht es noch ungemütlicher. Am Samstag ein ganz ähnliches Bild, auch wenn die Auflockerungen zumindest ein bisschen optimistisch stimmen könnten. Der Sonntag präsentiert sich turbulent: Die Schneefallgrenze steigt zwischenzeitlich auf 1200 Meter Seehöhe, der Wind erreicht auf den Bergen Orkanstärke.

"Eine markante Wetterberuhigung ist auch in den langfristigen Prognosen nicht ersichtlich. Das ungemütliche Wetter wird uns auch nächste Woche begleiten", sagt Ohms.

Während in den Tälern "kein nachhaltiges winterliches Bild" entstehen wird, fällt in den Nordstaulagen bis zu einem Meter Neuschnee. Die Lawinengefahr wird damit wieder kritisch.