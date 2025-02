In Oberösterreich streikten am Donnerstagmorgen etwa 60 Buslenker

Die Auswirkungen seien in Oberösterreich nicht allzu dramatisch gewesen, heißt es vom Oberösterreichischen Verkehrsverbund (OÖVV). Welche Postbus- und sabtours-Verbindungen und wie viele Fahrgäste betroffen waren, ließ sich am Donnerstagvormittag noch nicht genau beziffern. Man sei noch mit der Evaluierung beschäftigt, hieß es auf OÖN-Anfrage.

Am Vortag war man beim OÖVV davon ausgegangen, dass sich die Folgen des Warnstreiks, zu dem die Gewerkschaft im Zuge der stockenden KV-Verhandlungen aufgerufen hatte, wegen der Ferien und der frühen Uhrzeit in Grenzen halten würden. Dennoch riet man dazu, Fahrgemeinschaften zu bilden oder wenn möglich, vom Zuhause aus zu arbeiten.

Etwas präzisiere Zahlen nennt die Gewerkschaft vida: Gestreikt wurde an Standorten in Linz, Wels, Steyr, Bad Ischl, Grieskirchen und im Linzer Umland. Etwa 60 Busfahrer und Busfahrerinnen hätten sich an den Maßnahmen beteiligt und ihre Arbeit zwischen 4 und 6 Uhr niedergelegt, sagt Gerhard Siegl, Landesvorsitzender Gewerkschaft vida Oberösterreich. Der Streikverlauf sei geordnet und die Stimmung in der Belegschaft gut gewesen. In der Postbuszentrale in Linz sei in der genannten Zeit kein einziger Bus ein- oder abgefahren.

Arbeitgeber am Zug

Österreichweit hatten sich mehrere hunderte Lenkerinnen und Lenker an über 100 Standorten an den Streiks beteiligt. Dabei sei an einigen Standorten seitens der Arbeitgeber "heftiger Druck" auf die Beschäftigten ausgeübt worden, kritisiert die Verkehrsgewerkschaft vida am Vormittag in einer Aussendung. Aus Oberösterreich seien ihm solche Fälle nicht bekannt, sagt Siegl. Seitens der Fahrgäste ortete er viel Unterstützung und Verständnis für die Busfahrer.

Nun seien die Arbeitgeber am Zug. Die Gewerkschaften fordern neben der Abgeltung der Inflation insbesondere eine "spürbare Verbesserung" der Arbeitsbedingungen für die Lenkerinnen und Lenker. Der Job müsse attraktiver werden, hieß es.

