Nicht nur in Schulen herrscht derzeit Mangel an Pädagoginnen und Pädagogen, sondern auch in den Kindergärten (die OÖN berichteten). Ein Teil davon ist bürokratiebedingt, wie das Beispiel von Teresa Thalhammer zeigt: Die Linzerin hatte sich noch nicht festgelegt, als sie in Salzburg begann, Pädagogik zu studieren. Erst währenddessen wuchs bei der heute 28-Jährigen die Begeisterung für die Arbeit mit Kindern. Und als das Land Salzburg wegen akuten Personalmangels in den Kindergärten den