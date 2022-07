In Oberösterreich gehen die Lichter aus

OBERöSTERREICH. Energiesparen war in Oberösterreichs Städten und Gemeinden schon lange vor der aktuellen Teuerungswelle ein großes Thema. Doch die explodierenden Energiepreise sowie die Sparaufrufe der Regierung beschleunigen jetzt den Spar-Willen.

In Linz beispielsweise wird nun das Zeitintervall für die sogenannte Effektbeleuchtung – derzeit werden 31 Bauwerke wie das Alte Rathaus oder der Neue Dom von der Stadt in der Nacht erhellt – reduziert. Auch die Unternehmensgruppe der Stadt Linz (dazu zählt etwa das Lentos) ist angehalten, ihre Schmuckbeleuchtung zu reduzieren.

Konkret werden die Gebäude ab Einsetzen der Dämmerung nur noch bis 23 Uhr (bisher teilweise bis Mitternacht) beleuchtet, in der Früh bleiben die Scheinwerfer ab sofort dunkel, bisher wurde von 5 bis 8 Uhr beleuchtet. In Steyr hingegen wird überlegt, ob man das Rathaus weiter beleuchtet, in Gmunden soll das Seeschloss Ort künftig nicht mehr ausgeleuchtet werden. Und auch die Weihnachtsbeleuchtung ist laut Bürgermeister Stefan Krapf nicht mehr fix.

Auch bei der Temperatur in den Amtsgebäuden soll künftig gespart werden – etwa in Bad Ischl, wo die Raumtemperatur abgesenkt wird, Gleiches wird in Ried im Innkreis und in Freistadt überlegt. In Perg will man dagegen prüfen, ob die Wassertemperatur im Freibad und im Hallenbad etwas reduziert werden kann.

Viele Gemeinden haben aber schon längst begonnen, Energiesparpotenziale zu heben, etwa bei der Straßenbeleuchtung, die beispielsweise Bad Hall und Kirchdorf bereits zu einem erheblichen Teil auf LED umgestellt haben, in Alkoven werden gerade alle Lampen der Gemeinde auf LED umgestellt. Vöcklabruck gibt bereits jetzt 30.000 Euro pro Jahr dafür aus, die alten Straßenlaternen schrittweise durch LED-Laternen zu ersetzen. In Tumeltsham hat man hingegen beschlossen, die Straßenbeleuchtung generell ausgeschaltet zu lassen.

Und auch der Ausbau der Photovoltaik-Anlagen wird derzeit in vielen Städten und Gemeinden diskutiert, etwa in Grieskirchen. In Schärding prüft man sogar, ob man an den Hochwasserschutzwänden PV-Anlagen installieren kann.

