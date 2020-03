In Oberösterreich gibt es laut Ärztekammer zu wenig Ärzte. Der Mangel mache sich auch in Betrieben bemerkbar. "In Oberösterreich fehlen 100 Arbeitsmediziner", sagt Oberösterreichs Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser. Ärzte- und Arbeiterkammer fordern nun einen Lehrstuhl für Arbeitsmedizin an der Medizinischen Fakultät der Kepler-Universität (JKU). Derzeit sei eine Ausbildung zum Arbeitsmediziner nur in Wien möglich.

Erste Gespräche mit der JKU hätten bereits stattgefunden. Das für die Schaffung eines Lehrstuhls nötige Geld soll der Bund beisteuern, fordern Arbeiterkammer und Ärztekammer. Arbeitsmedizin ist Präventivmedizin. Neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit besuchen Ärzte mit der notwendigen Zusatzausbildung 15 Stunden pro Woche Betriebe, analysieren Gefahrenquellen und beugen diesen vor.

"Damit Prävention und Gesundheitsförderung wirksam greifen können, soll dort angesetzt werden, wo Menschen den größten Teil ihrer Zeit verbringen – am Arbeitsplatz", sagt Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer. Am Mittwoch wollen Arbeiter- und Ärztekammer bei einer Tagung an der JKU ihre Pläne eines Arbeitsmedizin-Lehrstuhls konkretisieren.

